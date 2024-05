Stand: 28.05.2024 10:30 Uhr Kreis Dithmarschen: Neues Verfahren für Schülertickets

Im Kreis Dithmarschen gibt es ein neues Online-Antragsverfahren für das kostenlose Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler. Die Tickets für das Schuljahr 2024/25 können ab sofort unter ticket-olav.de beantragt werden. Damit die Schülerfahrkarte rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres ausgehändigt werden kann, sollte der Antrag bis spätestens am 30.06. erfolgen, heißt es. Für das Ticket muss unter anderem ein Passbild hochgeladen werden. Während es in anderen Kreisen Schleswig-Holsteins einen Zuschuss zum Ticket gibt, übernimmt der Kreis Dithmarschen die vollen Kosten in Höhe von 49 Euro.

