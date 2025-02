Stand: 18.02.2025 09:26 Uhr Krebshilfe fördert Forschungsprojekt am UKSH Lübeck

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck erhält knapp 580.000 Euro von der Deutschen Krebshilfe. Das Geld fließt in ein Forschungsprojekt zur verbesserten Erkennung von Hirntumoren während der Operation. Mit der neuen bildgebenden Technik sollen Ärztinnen und Ärzte laut UKSH während einer OP Tumorgewebe und gesunde Gehirnareale präziser unterscheiden können. Das verbessere die Sicherheit des Eingriffs und könne die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erhöhen, so die Uniklinik.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Medizinische Forschung