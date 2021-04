Kreative Ideen für Ostergottesdienste in SH Stand: 02.04.2021 06:00 Uhr Normalerweise gehen an Ostern viele Schleswig-Holsteiner in die Kirche. Ein echtes Verbot für Präsenz-Gottesdienste in der Corona-Pandemie seitens des Landes gibt es nicht - nur die Bitte, darauf zu verzichten. Die Kirchen zeigen sich erfinderisch.

von Jörn Schaar

Eine konkrete Handlungsanweisung für Ostergottesdienste gibt es von der Nordkirche nicht. Die Gemeinden sollten die Inzidenzwerte vor Ort genau beobachten und ihre Gottesdienste entsprechend planen, empfiehlt die Kirchenleitung. Auch von staatlicher Seite gibt es seit einem Jahr lediglich die Einschränkung, dass die Abstands- und Hygieneregeln eine maximale Teilnehmerzahl ergeben, die sich nach dem Kirchenraum richtet. In welcher Form Gottesdienste stattfinden, ob auf herkömmliche Weise in der Kirche oder in alternativen Formen, das entscheidet allein der Kirchengemeinderat vor Ort.

Vielfältige Formen

Entsprechend gibt es alle Formen von Gottesdiensten in den Gemeinden in Schleswig-Holstein: den traditionellen Ostergottesdienst mit begrenzter Teilnehmerzahl, Maskenpflicht und Anwesenheitsliste ebenso wie den Livestream oder Gottesdienste über Videokonferenz und Telefon. Manche Gemeinden gehen aber noch einen Schritt weiter. Pastorin Christine Weide aus Viöl im Kreis Nordfriesland und ihr Kollege wollen am Ostersonntag im Talar durch die Wohngebiete des Ortes ziehen. "Wir wollen eine Pop Up-Kirche machen und haben eine Lautsprecheranlage auf einem Anhänger, damit wir auf Abstand Lieder singen können", erzählt sie. Vorher klingeln die Pfadfinder an den Türen, damit die Leute in die Gärten kommen können.

Kreatives Feuerwerk in Rendsburg-Eckernförde

Von den 33 Kirchengemeinden im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde wollen nur ein Drittel Präsenzgottesdienste feiern. Die anderen haben sich alternative Formen überlegt, die von einem telefonischen Oster-Überraschungsgruß über Livestreams bis hin zu einem Ostergarten reichen. In der Kirchengemeinde in Borby bei Eckernförde können die Gemeindemitglieder an Karfreitag Steine an einem Kreuz ablegen, am Karsamstag Kerzen entzünden und am Ostersonntag Blumen ablegen. Außerdem gibt es offene Kirchen oder eine Oster-Rallye für Familien.

Viel draußen, online oder zu Hause

In Flensburg konnten sich am Gründonnerstag Gläubige in der Christuskirche in Mürwick ein Abendmahl für zu Hause abholen, in Lübeck-Moisling und in Büsum war es sogar möglich, sich eins bringen zu lassen. In Büsum (Kreis Dithmarschen) wurde das Abendmahl dann gemeinsam über eine Videokonferenz gefeiert. Auf der Seite des Lübecker Doms finden Interessierte seit Gründonnerstag eine Anleitung für einen geistlichen Osterspaziergang. Ein Gottesdienst, der seit Jahren verlässlich draußen stattfindet, fällt allerdings der Pandemie und den Abstandsregeln zum Opfer: Der Husumer Motorradgottesdienst wird auch in diesem Jahr lediglich online gefeiert.

