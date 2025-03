Stand: 11.03.2025 14:31 Uhr Krankenstand 2024 im Norden leicht über Bundesdurchschnitt

In Schleswig-Holstein haben sich 2024 erneut so viele Menschen krankschreiben lassen wie im Jahr davor. Die Zahl bleibt auf einem Höchststand. Das geht aus einem Bericht der Krankenkasse AOK hervor. Demnach lag der Anteil der krankgeschriebenen AOK-Versicherten pro Tag bei durchschnittlich 6,9 Prozent. Die Fehlzeiten in Schleswig-Holstein liegen damit leicht über dem bundesweiten Durchschnitt. Erkrankte Beschäftigte fehlten im Schnitt 25,4 Tage in ihren Betrieben. Die häufigsten Gründe waren Muskel-Skelett-Erkrankungen, Atemwegsinfekte, psychische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

