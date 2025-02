Stand: 10.02.2025 17:10 Uhr Kraftfahrtbundesamt warnt vor gefälschten Bußgeldbescheiden

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg warnt vor gefälschten Bußgeldbescheiden per E-Mail. Die Empfänger der vermeintlichen Bescheide für zu schnelles Fahren werden aufgefordert, ein verlinktes PDF-Dokument anzuklicken. Dies könne auch Computerviren enthalten, warnt das KBA. Eindeutig erkennen lässt sich der Betrug am Absender - das sind E-Mail-Adressen mit der russischen Länderkennung RU. Grundsätzlich verschickt das KBA keinerlei Bußgeldbescheide für Verkehrsdelikte, betont die Behörde. Hierfür seien Polizei, Kreise und Kommunen zuständig.

