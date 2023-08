Krabbenkutter vor Büsum: Bergung hat begonnen Stand: 24.08.2023 15:04 Uhr In der Nordsee vor Büsum soll ein gesunkener Kutter aus dem Wasser geholt werden. Dafür ist ein Schwimmkran im Einsatz. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch unklar.

Gegen 14.30 Uhr hat vor Büsum (Kreis Dithmarschen) die Bergung des gesunkenen Krabbenkutters "Wotan" begonnen. Dafür ist ein Schwimmkran aus Hamburg an der Unfallstelle eingetroffen. Bergungstechniker befestigten anschließend Stahlseile im Bereich der Masten. So soll das Wrack aus dem Wasser gezogen und dann auf eine Schwimminsel gehoben werden.

Zustand des Wracks noch unklar

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist die Herausforderung, dass das Schiff bei der Bergung nicht zerbricht. Demnach ist unklar, wie versandet und instabil das Wrack bereits ist. Es ragt zum Teil noch aus dem Wasser der Nordsee, die an dieser Stelle vier bis fünf Meter tief ist. Nach NDR Informationen soll das Wrack zunächst an die Ostmohle von Büsum geschleppt, aufgeladen und dann von dort weiter transportiert werden.

Kutter nach Brand gesunken

Am vergangenen Freitag war an Bord des 18 Meter langen Kutters ein Feuer ausgebrochen, wenig später sank das Schiff unter Aufsicht des Havariekommandos aus Cuxhaven. Die beiden Seemänner an Bord konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Nachdem feststand, dass keine Gefahr mehr von dem Wrack ausging, hatte das Havariekommando am Sonnabend den Einsatz beendet. Zuvor waren unter anderem Ölsperren und Absorber ausgelegt und das Dieselöl des gesunkenen Kutters von der Wasseroberfläche aufgesaugt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.08.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Kreis Dithmarschen