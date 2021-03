Kostenlose Corona-Schnelltests in Kiel ab Montag Stand: 05.03.2021 20:48 Uhr Ab der kommenden Woche soll es mit den kostenlosen Tests losgehen. Kiel hat bereits konkrete Pläne vorgestellt.

Einmal die Woche ein kostenloser Schnelltest für jeden: Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits für Anfang des Monats angekündigt - und es wurde erstmal nichts draus. Nun soll es aber ab kommender Woche tatsächlich losgehen. In Kiel gibt es dafür das Testzentrum am Bootshafen, in dem sich ab Montag jeder einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können soll. Damit sollen die Öffnungsschritte möglich werden, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD): "Nach dem monatelangen Lockdown freuen wir uns über erste Öffnungsschritte, die wir so mit kostenlosen Schnelltests verbinden und damit die Voraussetzungen verbessern, dass die Infektionszahlen im Zuge der Öffnung nicht steigen." Der Bedarf für die Errichtung weiterer Teststationen werde in den kommenden Tagen geprüft.

Testkapazitäten sollen im ganzen Land ausgebaut werden

Wer sich testen lassen will, muss sich ausweisen und versichern, nur einen Test in der Woche in Anspruch zu nehmen. Die Stadt geht mit den Tests finanziell in Vorleistung und will sie anschließend dem Bund in Rechnung stellen. Das Gesundheitsministerium in Kiel arbeitet zur Zeit mit den Kommunen daran, die kostenlosen Schnelltest-Kapazitäten auszubauen - bis Anfang April in ganz Schleswig-Holstein.

