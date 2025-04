Stand: 09.04.2025 17:30 Uhr Konzepte für Hochwasserschutz in der Schlei-Region gesucht

Anderthalb Jahre nach den großen Hochwasserschäden der Jahrhundersturmflut hat der Kreis Schleswig-Flensburg eine Machbarkeitsstudie zum Küstenschutz in der gesamten Schlei-Region in Auftrag gegeben. Diese soll beide Seiten des Gewässers umfassen - somit auch Teile des Kreises Rendsburg-Eckernförde. In den kommenden zwei Jahren soll sie darüber Aufschluss geben, welche Ansätze sich umsetzen lassen und wirkungsvoll seien, sagte der Leiter des Fachbereis Umwelt, Thorsten Roos.

Experten der Technischen Universität Hamburg werden die Studie erstellen. Das Land unterstützt den Großteil des Vorhabens mit 340.000 Euro. Bürgerinnen und Bürgern können zudem ihre Ideen per E-Mail oder postalisch an die Kreisverwaltung schicken.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 16:30 Uhr