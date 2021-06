Kontrollwoche: 170 Fahrer alkoholisiert oder unter Drogen Stand: 24.06.2021 14:29 Uhr Vom 16. bis 22. Juni hat die Landespolizei in Schleswig-Holstein vermehrt Auto- und Motorradfahrer kontrolliert. Der Schwerpunkt: Alkohol- und Drogendelikte.

Im ganzen Land wurden innerhalb von sieben Tagen mehr als 6.700 Fahrer kontrolliert. Alkohol und Drogen am Steuer sind die Hauptunfallursache und sorgen laut Landespolizei für überdurchschnittlich schwere Unfälle. Das ist eigentlich bekannt, so die Beamten, trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass sich Autofahrer berauscht hinter das Steuer setzen. Solche Fälle sind auch bei der Kontrolle in der vergangenen Woche entdeckt worden. "Wir haben 167 Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss direkt beendet, bevor es zu einem Unfall kommen konnte", erklärte Uwe Thöming, zuständig für Verkehrssicherheitsarbeit.

Strafverfahren gegen 140 Fahrer

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 3,58 Promille aus dem Verkehr gezogen wurde und ein Motorradfahrer mit 2,28 Promille. Insgesamt mussten 21 Fahrer ihren Führerschein noch vor Ort abgeben. Gegen 140 leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Etwa 880 Fahrzeugführer bekommen eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten. Neben Alkohol- und Drogenverstößen wurden auch Fahrer angehalten, die unter anderem falsche Kennzeichen oder abgelaufene Papiere hatten oder rücksichtslos fuhren.

Weitere Kontrollen folgen

Auch in Zukunft soll es weitere dieser Schwerpunktkontrollen geben. "Die Landespolizei setzt zur Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallfolgen auf fortlaufende Überwachungs- und Aufklärungsarbeit, um Risiken und Folgen des Fehlverhaltens im Straßenverkehr deutlich zu machen und repressiv gegen Verstöße vorzugehen. Die Bilanz der vergangenen Kontrollwoche bestärkt diesen Ansatz", betonte Uwe Thöming.

