Stand: 06.03.2025 11:59 Uhr Kontrollen in Kiel-Gaarden: Polizei stellt Drogen sicher

Die Polizei hat am Dienstag (04.03) im Kieler Stadtteil Gaarden Wohnungen und Gaststätten nach Betäubungsmitteln durchsucht. In der Wohnung eines 41-Jährigen stellten die Einsatzkräfte laut Polizei 30 Gramm Kokain, eine vierstellige Summe Bargeld sowie Handys und Laptops sicher. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Unter strengen Auflagen ist er inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Auch in anderen Gebäuden fanden die Polizisten Kokain, Marihuana und Betäubungsmittel in Tablettenform. Die Beamten haben außerdem in Gaarden in dieser Woche insgesamt mehr als 50 Menschen kontrolliert. Dabei fanden die Einsatzkräfte laut Polizei bei einigen ebenfalls Betäubungsmittel wie Kokain und Heroin. Gegen eine kontrollierte Person lag ein Haftbefehl vor.

