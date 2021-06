Kontrollen auf A7 und A21: Mehrere Verstöße bei Tiertransporten Stand: 10.06.2021 14:52 Uhr Am Mittwoch führte die Polizei Neumünster zusammen mit den zuständigen Veterinärämtern eine gezielte Kontrolle von Tiertransportern durch. Bei 38 von 63 kontrollierten Fahrzeugen haben die Beamten Verstöße festgestellt.

Wie die Polizei Neumünster mitteilte, wurden am Mittwoch an der A7 in Höhe der Raststätte Aalbek und der A21 bei Schackendorf (Kreis Segeberg) insgesamt mehr als 60 Fahrzeuge gestoppt. Die Bilanz: Unter anderem waren die Transporter in zwölf Fällen überladen, insgesamt 15 Mal wurde gegen tierschutzrechliche Vorschriften verstoßen.

Hohe Temperaturen im Laderaum

Erschreckend - so die Kontrolleure - sei, dass es in vielen Laderäumen zu heiß war - unter anderem weil sich die Fahrer nicht mit der Technik auskannten oder die Technik kaputt war. Auch ein totes Schwein wurde in einem der Transporter entdeckt. Auf Grund der Kontrollergebnisse wurden laut Polizei diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer und weitere Verantwortliche eingeleitet.

Insgesamt waren 26 Polizeibeamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster, des Autobahnreviers Neumünster und des Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg für die Kontrollaktion im Einsatz. Sie wurden durch zwölf Mitarbeiter der zuständigen Veterinärämter bei der tierschutzrechtlichen Bewertung der Transporte unterstützt.

