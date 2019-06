Stand: 03.06.2019 08:12 Uhr

Kontrollen: Alkohol oder Drogen am Steuer?

Die Landespolizei kontrolliert ab heute Autofahrer verstärkt auf Alkohol und Drogen. Die Kontrollen sollen bis Sonntag dauern. Der Grund: Laut Landespolizei ist die Wahrscheinlichkeit, betrunken oder unter Drogen bei einem Unfall tödlich zu verunglücken, fast doppelt so hoch wie im nüchternen Zustand.

Mehr tödliche Unfälle, bei denen Rauschmittel im Spiel waren

Mit den Kontrollen, an der sich alle Polizeidirektionen in Schleswig-Holstein beteiligen, will die Polizei sensibilisieren. Im vergangenen Jahr starben laut Landespolizei 15 Menschen durch Unfälle, bei denen Alkohol und Drogen am Steuer eine Rolle spielten. Das sind sechs solcher Unfälle mehr als im Vorjahr. Insgesamt gab es 2018 mehr als 1.400 Unfälle unter Einfluss von Rauschmitteln. Mehr als 800 Menschen wurden dabei verletzt.

