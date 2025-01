Stand: 19.01.2025 11:29 Uhr Kontrolle in Norderstedt: Polizei findet Betäubungsmittel und verbotene Vereinszeichen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei bei einer Veranstaltung eines Motorradclubs am Samstagabend hunderte Personen kontrolliert. Nach Angaben der Beamten wurden dabei mehrere hundert Besucher dem Rockermilieu zugeordnet. Bei den Kontrollen fanden Polizisten demnach außerdem verbotene Gegenstände und Betäubungsmittel und stellten Strafanzeigen wegen verbotener Vereinszeichen. Wegen der Kontrollen war die Quickborner Straße in Norderstedt für etwa sieben Stunden voll gesperrt.

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg