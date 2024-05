Stand: 22.05.2024 15:44 Uhr Kontrolle an der B5: Hunderte Autos zu schnell

Über 2.330 Fahrzeuge kontrolliert, mehr als 360 zu schnell: Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Polizeikontrolle auf der B5 bei Büttel (Kreis Steinburg) am Dienstag. Geblitzt wurde an der Hochbrücke zwischen 14 und 20.30 Uhr in Richtung Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). An dieser Stelle sind 80 Kilometer pro Stunde erlaubt. Von den 361 geblitzten Fahrerinnen und Fahrern müssen 144 mit einem Bußgeld rechnen, elf mit einem Fahrverbot. Ein Fahrer war in diesem Bereich mit 154 Kilometern in der Stunde unterwegs. Ihn erwarten zwei Monate Fahrverbot und 600 Euro Strafe.

