Kommunale Busunternehmen: Wieder Warnstreiks ab Freitag in SH Stand: 19.03.2024 15:11 Uhr Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen hält ver.di am geplanten Warnstreikwochenende in Schleswig-Holstein fest. In Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg wird ab Freitag bereits zum vierten Mal hintereinander gestreikt.

Vom Warnstreik der Busfahrerinnen und Busfahrer betroffen sind laut Gewerkschaft die öffentlichen Busbetriebe im Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr Schleswig-Holstein (TV-N SH) in den vier kreisfreien Städten: die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg sowie die Stadtverkehre Lübeck und Neumünster. In einem gemeinsamen Appell hatten die Betriebe ver.di aufgefordert, auf die Aktion am nächsten Wochenende zu verzichten und eine schnelle Einigung im Tarifstreit in Aussicht gestellt. Die Gewerkschaft lehnte den Appell der betroffenen Busunternehmen nach Angaben eines Sprechers ab.

Die Arbeitgeberseite habe es seit Wochen verpasst, ein Verhandlungsgespräch anzubieten. Deshalb bleibe es beim geplanten Warnstreik im kommunalen Busgewerbe von Freitag 15.30 Uhr bis Sonntagabend, so ein Gewerkschaftssprecher. Nach einer vierwöchigen Pause wollen beide Seiten Mitte nächster Woche wieder verhandeln.

Besonderheiten während der kommunalen Warnstreiks

Neumünster: Weitere unangekündigte Warnstreiks unter der Woche sind möglich.

Lübeck: Auch der On-Demand-Bus "Lümo" und die Fähren werden bestreikt. Die Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40 der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG) sind nicht betroffen.

Flensburg: Vom Streik ausgenommen sind die Nachtbusse (freitags), die Linien 11, N1, N2 und N3 (sonnabends) und die Linien 11 und 12 (sonntags).

Auch die Servicezentren der kommunalen Busunternehmen bleiben während der Streiks geschlossen. Im privaten Busverkehr sollen bis zu den nächsten Verhandlungen keine weiteren Warnstreiks stattfinden.

Es ist bereits der vierte Warnstreik in kurzer Zeit

Zuerst hatten die Busfahrerinnen und Busfahrer der kreisfreien Städte von Freitag (1. März) bis zum Betriebsende in der Nacht von Sonntag auf Montag gestreikt. In der Folgewoche war ab dem 8. März erneut am Wochenende gestreikt worden. Private Busunternehmen, wie das Unternehmen Autokraft, waren nicht betroffen. Der letzte Streik im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen fand am vergangenen Wochenende von Freitag (15. März) bis Sonntagnacht statt.

Ver.di fordert unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit sowie längere Mindestruhezeiten für Busfahrerinnen und Busfahrer im kommunalen und privaten Busverkehr.

Auch Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) streiken

Schon von Donnerstag an wird bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein gestreikt - und zwar drei Tage lang. Auch hier hat ver.di zum Warnstreik aufgerufen. Die VHH bedienen mit ihren Bussen vorwiegend Strecken im schleswig-holsteinischen Umland rund um Hamburg.

