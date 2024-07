Stand: 29.07.2024 20:54 Uhr Kommunale Busunternehmen: Tarif-Verhandlungsrunde am Mittwoch

Der Verhandlungstag um einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten im kommunalen Busgewerbe ist am Montag ohne Ergebnis geblieben. Wie die Gewerkschaft ver.di und der kommunale Arbeitgeberverband mitteilten, setzen sich beide Seiten am Mittwoch wieder an einen Tisch. Ver.di fordert für die Beschäftigten in den Unternehmen in Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster unter anderem 580 Euro mehr pro Monat und einmalig 3.000 Euro Inflationsausgleich. Aus Sicht der Arbeitgeber sei das zu viel, so Verhandlungsführer Jan Jacobsen. Die Gewerkschaft begründet die Höhe der Forderung unter anderem mit der zuletzt starken Inflation.

Sollte es erneut keine Annäherung zwischen den Tarifparteien geben, sind Warnstreiks möglich.

Weitere Informationen Einigung im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in SH Der Abschluss zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände sieht unter anderem vor, dass die Wochenarbeitszeit der Busfahrer auf 37,5 Stunden herabgesetzt wird. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.07.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel