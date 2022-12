Kommentar zum Stutthof-Urteil: Ein wichtiges Zeichen Stand: 21.12.2022 08:28 Uhr 3.600 Seiten Prozessakten, 2.000 Vernehmungsprotokolle und 40 Verhandlungstage - am Dienstag (20.12.) ist vor dem Itzehoer Landgericht der Stutthof-Prozess zu Ende gegangen. Irmgard F. wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. NDR Schleswig-Holstein hat intensiv über den Prozess berichtet. Ein Kommentar.

von Thilo Buchholz

Der Prozess, der nun in Itzehoe vor dem Landgericht nach 14 Monaten zu Ende gegangen ist, war ein besonderer Prozess. Klar, er hat sehr lange gedauert, das kritisieren beispielsweise auch die Nebenkläger. Aber immerhin ist die Angeklagte Irmgard F. in ihrer Funktion als ehemalige Schreibkraft im KZ Stutthof bei Danzig schuldig gesprochen worden. Das ist nach so einem Mammutprozess ein wichtiges Zeichen - vor allem für die wenigen Überlebenden des Konzentrationslagers und für alle Angehörigen.

Vermutlich der letzte Prozess dieser Art

Klar, man kann darüber streiten, ob das Strafmaß von zwei Jahren auf Bewährung für Irmgard F. gerecht ist und ob der Aufwand des Verfahrens gerechtfertigt ist. Ich finde doch. Meiner Meinung nach geht von diesem Prozess ein Signal an die Gesellschaft aus, dass die Aufarbeitung der Gräueltaten in der NS-Zeit noch längst nicht abgeschlossen ist. Gerade, weil es vermutlich der letzte Prozess dieser Art ist. Denn allein während der Dauer des Verfahrens sind mehrere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verstorben. Auch die letzten lebenden Täter sind hoch betagt. Viel Zeit für eine weitere Aufarbeitung bleibt nicht.

