Kommentar: Losse-Müller als SPD-Spitzenkandidat - Ein kluger Schachzug

Stand: 15.08.2021 16:46 Uhr

Mit Ex-Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller als Spitzenkandidat will die schleswig-holsteinische SPD in die Landtagswahl am 8. Mai 2022 ziehen. Der 48-Jährige wird gleich doppelt ein Herausforderer von Ministerpräsident Günther. Ein Kommentar.