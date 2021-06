Kollmar: Neunjährige weiter vermisst Stand: 21.06.2021 07:43 Uhr In Kollmar (Kreis Steinburg) wird weiter eine Neunjährige vermisst.

Das Mädchen aus Elmshorn war am Sonnabendnachmittag mit einer Freundin und deren Eltern am Strand baden gegangen und war laut Polizei vom Elbsog mitgerissen worden. Die Mutter des Mädchens kam später hinzu und musste medizinisch betreut werden. Das Mädchen konnte bislang nicht gefunden werden.

Feuerwehrleute bergen verunglückte 13-Jährige aus Einfelder See

Außerdem wurde am Wochenende eine verunglückte 13-Jährige tot aus dem Einfelder See bei Neumünster geborgen. Feuerwehrleute hätten die Leiche des Mädchens am Sonntagvormittag etwa 30 Meter vom Ufer entfernt entdeckt und geborgen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen war am Freitagnachmittag beim Baden verschwunden. Suchaktionen am Freitag und am Sonnabend waren zunächst erfolglos geblieben.

AUDIO: Einfelder See: Einsatzkräfte finden tote 13-Jährige (1 Min) Einfelder See: Einsatzkräfte finden tote 13-Jährige (1 Min)

19-Jähriger ertrinkt im Müssener See

In Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ertrank am Samstagabend ein 19-Jähriger im Müssener See. Taucher konnte den Jugendlichen nach mehrstündiger Suche nur noch tot bergen.

Weitere Informationen Nachwuchsmangel bei der DLRG: Rettungstürme bleiben unbesetzt Während der Corona-Pandemie blieben die Hallenbäder geschlossen, die DLRG konnte nicht ausbilden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2021 | 07:00 Uhr