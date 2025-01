Stand: 17.01.2025 16:29 Uhr Kokain - und Cannabisfund in Elmshorn: Untersuchungshaft für 24-Jährigen

Polizisten haben am Donnerstag in Elmshorn (Kreis Pinneberg) einen 24-Jährigen festgenommen. Er soll Passanten im Elmshorner Stadtgebiet verdächtig vorgekommen sein. Einsatzkräfte der Polizei entdeckten schließlich Kokain und Cannabis bei ihm. Laut einer Sprecherin der Polizei in "mehreren Portionseinheiten". Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) wurde der Beschuldigte direkt einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt - dieser erließ Untersuchungshaft. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn