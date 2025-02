Stand: 09.02.2025 12:58 Uhr Kohlenmonoxidvergiftung bei Grillparty im Kreis Segeberg

Zwölf Partygäste im Kreis Segeberg sind am Samstagabend nach einer Grillfeier ins Krankenhaus eingeliefert worden. Rund 20 Gäste hatten sich nach Feuerwehrangaben am frühen Abend in der Grillhütte in der Dorfstraße in Mözen getroffen. Als plötzlich zwölf Gästen schwindelig und übel wurde, alarmierten Anwesende die Feuerwehr. 30 Einsatzkräfte rückten aus und stellten vor Ort erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Die Gäste hatten Fenster und Türen geschlossen gehalten, offenbar wegen der Kälte. Die Betroffenen konnten eigenständig die Hütte verlassen und wurden mit einer leichten Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus behandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg