Knöllchen verteilt: Mitarbeiterin von Ordnungsamt schwer verprügelt Stand: 04.03.2022 08:20 Uhr Die Polizei in Bad Segeberg sucht nach einem Überfall auf eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts nach Zeugen. Die Frau wurde gestern Mittag auf einem Parkplatz zusammengeschlagen.

Laut Polizei sollte sie nach Parksündern Ausschau halten. Gegen 13.30 Uhr kontrollierte sie am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Landratspark" gegenüber der Feuerwache, als der Täter sie zunächst von hinten angriff. Nachdem die Frau sich umgedreht hatte, schlug er auf ihren Kopf und Oberkörper ein. Auch als sie dann am Boden lag, soll der Täter nicht von ihr abgelassen und sie getreten haben. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Theodor-Storm-Straße.

Motiv für die Attacke bisher unklar

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Über ihren Gesundheitszustand ist zurzeit nichts bekannt. Das Motiv des Täters liegt noch im Dunkeln. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (04551) 88 40 entgegen.

AUDIO: Gewalt gegen Ordnungsamt-Mitarbeiterin in Bad Segeberg (1 Min) Gewalt gegen Ordnungsamt-Mitarbeiterin in Bad Segeberg (1 Min)

