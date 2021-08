Stand: 27.08.2021 14:19 Uhr Knapp 170 Menschen aus Afghanistan suchen Schutz in SH

Immer mehr Menschen aus Afghanistan finden Schutz in Schleswig-Holstein Schutz. 169 Afghanistan-Flüchtlinge sind derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Segeberg untergebracht.

In der vergangenen Nacht seien 73 Männer und Frauen aus Afghanistan eingetroffen, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Sie werden dort natürlich erst einmal medizinisch untersucht. Gegebenenfalls werden sie auch geimpft. Und ich glaube, die müssen erst einmal zur Ruhe kommen", sagte die Innenministerin. Danach würden sie auf die Kommunen verteilt.

Sütterlin-Waack für schnelle Bund-Länder-Gespräche

Sütterlin-Waack sprach sich für schnelle Gespräche von Bund und Ländern angesichts der aktuellen Entwicklung in Afghanistan aus. "Bund und Länder müssen gemeinsam alles dafür tun, um möglichst viele Ortskräfte, ihre Angehörigen und besonders bedrohte Personengruppen wie Frauen und Kinder aus Afghanistan zu retten", sagte die CDU-Politikerin. "Die Lage ist so dynamisch, dass wir uns sehr schnell erneut absprechen sollten."

Sütterlin-Waack hatte bereits in der vergangenen Woche eine Bund-Länder-Schalte auf Fachebene angestoßen. Schleswig-Holstein sei weiterhin aufnahmebereit, betonte sie. Auch aus den Kommunen seien Signale gekommen, dass diese Flüchtlinge aufnehmen könnten. Die Menschen, die aus Afghanistan ins Land kommen, seien sicherheitsüberprüft und hätten eine Anlaufstelle in Schleswig-Holstein.

