Stand: 09.02.2025 12:35 Uhr Unfall in Großhansdorf: Fahrerin verwechselt Gas und Bremse

Am Sonnabend hat es in Großhansdorf (Kreis Stormarn) einen schweren Unfall gegeben. Nach Polizeiangaben hat eine 85-jährige Autofahrerin am Mittag beim rückwärts einparken Gas und Bremse verwechselt. Das Auto erfasste dabei ihre 65-jährige Bekannte, die zwischen Fahrzeug und einer Haustür eingeklemmt wurde. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

