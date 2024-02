Stand: 28.02.2024 10:30 Uhr Netzwerktreffen zu Northvolt in Heide

Die geplante Batteriefabrik in Heide (Kreis Dithmarschen) könnte auch Auswirkungen auf Betriebe in Südholstein haben. Nach NDR Informationen sorgen sich manche, das Unternehmen Northvolt könnte Fachkräfte abwerben. Andererseits erhoffen sich die Betriebe dadurch auch neue, große Aufträge. Laut Northvolt sollen die regionalen Unternehmen einbezogen werden. Deshalb hat das Unternehmen am Dienstagabend zu einem Netzwerk-Treffen in Heide eingeladen. Hinter der Einladung nach Dithmarschen stand auch der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste, der viele Betriebe aus dem Kreis Pinneberg vertritt. Northvolt hat nun eine Internetseite geschaltet, auf der sich die Unternehmen für Aufträge registrieren können.

