Stand: 08.03.2024 10:52 Uhr Lübeck: Rekord bei Aktion "Tapetenwechsel"

Mehr als 5.000 Bürgerinnen und Bürger aus der Region Lübeck haben zur Aktion "Tapetenwechsel" einen Hotelaufenthalt im Januar und Februar dieses Jahres im Umland gebucht. Dies seien so viele, wie noch nie, teilte die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH mit. Bei der Aktion sollen die Lübeckerinnen und Lübecker ihre eigene Stadt und Region besser kennenlernen können - die Stadt bietet dazu in Kooperation mit Hotels vergünstigte Preise an.

