Stand: 27.02.2024 16:41 Uhr Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Neumünster

Bei einem Verkehrsunfall in Neumünster sind am frühen Morgen vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Streifenwagen gegen 6 Uhr mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Auf der Kreuzung Sachsenring Ecke Haart stieß der Streifenwagens mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Fahrer des zweiten Wagens plötzlich stark beschleunigt. Warum ist noch unklar. Alle vier verletzten Menschen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

