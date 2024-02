Stand: 27.02.2024 11:16 Uhr Gutachten für XXL-Fahrradmarkt in Kiel

14 Kieler Fahrradgeschäfte haben sich an die Kieler Ratsversammlung gewandt, ein Gutachten für einen XXL-Fahrradmarkt abzulehnen. Die lokalen Fahrradgeschäfte fürchten um ihre Existenz. Der Krieger Konzern, der den großen Fahrradladen neben dem Möbelhaus Höffner eröffnen will, möchte das Gutachten in Auftrag geben und selbst zahlen. Möglich ist das jedoch nur mit Zustimmung der Stadt, da der Bebauungsplan geändert werden müsste. Das Gutachten soll die Entscheidungsgrundlage dafür schaffen. Am Mittwoch soll im Wirtschaftsausschuss über den Auftrag für das Gutachten entschieden werden.

