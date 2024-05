Stand: 22.05.2024 10:34 Uhr Helgoländer Börteboote bieten Sondertouren an

Die sogenannten Helgoländer Börteboote bringen traditionell Fahrgäste von vor der Insel ankernden Schiffen an Land. Seitdem aber alle Schiffe den Südhafen der Insel direkt ansteuern, werden die Börteboote nur noch selten zum Ein- und Ausbooten genutzt.

Doch der Verein zum Erhalt Helgoländer Börteboote und die Gemeinde Helgoland (Kreis Pinneberg) bieten nach wie vor Fahrten mit den Booten an: Zum Ende einer dreiwöchigen Werbetour fahren die Boote am Mittwoch von Finkenwerder nach Glückstadt (Kreis Steinburg), am Donnerstag dann von Glückstadt nach Freiburg an der Elbe.

