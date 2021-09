Klinikum Nordfriesland: Landrat fordert Hilfe vom Bund Stand: 28.09.2021 13:48 Uhr Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen sorgt sich um die Finanzierung des Klinikums Nordfriesland mit seinen Standorten in Niebüll, Husum und Wyk auf Föhr. Die Krankenhäuser machen Defizite, die in der Folge die Finanzen des Kreises belasten.

Es wächst und wächst - das Defizit des Klinikums Nordfriesland. Wenige Patienten und hohe Kosten reißen ein tiefes Loch in den Haushalt des Kreises. Für Landrat Florian Lorenzen (CDU) liegt das an einem Fehler im System. Das Fallpauschalensytem muss seiner Meinung nach dringend reformiert werden. Andernfalls "gerät eines der wichtigsten Elemente der Daseinsvorsorge in ernste Gefahr. Das kann niemand wollen", so Lorenzen. Elf Millionen Euro steckt der Kreis alleine in diesem Jahr ins Klinikum. Geld, dass an anderer Stelle fehlt. Der Bund müsse sich bei kleineren Krankenhäusern an diesen Ausgaben beteiligen, so Lorenzen.

Landrat: Kassen sollen Rechnungen schneller bezahlen

Lorenzen fordert darüber hinaus, dass Krankenkassen wieder schneller ihre Rechnungen begleichen müssen. Und zwar innerhalb von fünf Tagen und nicht mehr innerhalb von 30 Tagen. Diese Regelung war im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt worden. Bei der Abrechnung von Leistungen schlägt er vor, dass es zusätzlich zur Fallpauschale für jeden Patienten eine Basisfinanzierung gibt. So hatte es bereits Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) vor zwei Jahren gefordert.

