Stand: 10.04.2024 10:35 Uhr Kliniken mehrerer Kreise wollen besser zusammenarbeiten

Die Krankenhäuser in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen sowie in Neumünster und Kiel wollen enger zusammenarbeiten. Das haben die Landräte und Bürgermeister der betroffenen Kreise und Städte vereinbart. Das betrifft das Klinikum Itzehoe, die Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide, das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster und das Städtische Krankenhaus Kiel. Ihr Zusammenhalt und Zusammenschluss soll nun nachhaltig gestärkt werden durch einen "Letter of Intent", der zudem einen Impuls zu einer engeren und verbindlicheren Zusammenarbeit zum Vorteil aller Kliniken setzen soll.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2024 | 08:30 Uhr