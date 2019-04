Stand: 29.04.2019 05:00 Uhr

Klinik-Ärzte streiken für bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaft Marburger Bund hat heute zu einem ganztägigen Warnstreik für Ärzte an kommunalen Kliniken in Schleswig-Holstein aufgerufen. Der Appell richtet sich an rund 2.000 Mediziner, die in kommunalen Kliniken und im Gesundheitsdienst der Kommunen arbeiten. In Kiel ist eine Kundgebung und eine Demonstration geplant. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Tarifrunde erhöhen.

Mehr Lohn, weniger Bereitschaftsdienste

Die Ärzte seien am Limit, die Arbeitsbelastung zu hoch und viele Überstunden und Zusatzdienste kämen hinzu. "Es gibt Kollegen, die arbeiten zwölf Tage durch, haben zwei Tage frei, arbeiten dann wieder zwölf Tage. Das Ganze zum Teil seit sechs Monaten und länger", erklärt Björn Jemlich von der Gewerkschaft Marburger Bund.

Bereits drei Mal saßen Gewerkschaft und Arbeitgeber zusammen und verhandelten, doch das Angebot der Arbeitgeber reicht nach Angaben des Marburger Bunds nicht aus. Konkret fordert die Gewerkschaft fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, die Arbeitgeber bieten 5,4 Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Außerdem verlangt die Gewerkschaft, den Bereitschaftsdienst zu begrenzen. Laut Marburger Bund gibt es für den Streiktag mit allen betroffenen Kliniken Notdienstvereinbarungen. Für Patienten kann das bedeuten, dass nicht dringende Operationen verschoben werden.

