Klimastreik: "Fridays for Future" mit sechs Veranstaltungen in SH Stand: 14.02.2025 10:17 Uhr Vor der Bundestagswahl will "Fridays for Future das Thema Klima in den Fokus rücken und ruft deshalb zum bundesweiten Klimastreik auf. Auch in Schleswig-Holstein gibt es heute sechs Veranstaltungen.

Die Klimakrise habe in den letzten Monaten kaum eine Rolle gespielt, schreibt "Fridays for Future" (FFF) auf ihrer Website. Die öffentliche Debatte drehe sich viel um Themen der Rechten. Mit bundesweiten Demonstrationen und Aktionen will die Klimabewegung ihre Agenda wieder mehr in den Fokus der Menschen rücken. "Eine vorgezogene Bundestagswahl bedeutet eine vorgezogene Entscheidung über unsere Zukunft. Es steht viel auf dem Spiel: Wir können gewinnen - aber auch alles verlieren", schreibt FFF im Vorfeld der Veranstaltungen.

Gefordert werden unter anderem ein zügiger Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sowie ein bezahlbares und klimafreundliches Heizen und Mobilität für alle. Zum Teil sollen die Demonstrationen für Klimaschutz auch mit Protesten gegen Rechts verbunden werden.

Hier finden in Schleswig-Holstein Aktionen statt

Flensburg: Demo-Marsch mit Kundgebung an der Hafenspitze. Start ist um 14 Uhr am Südermark.

Kiel: Demonstration um 14 Uhr auf dem Exerzierplatz. Im Anschluss ist ein Straßenfest geplant.

Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg): Kundgebung um 14 Uhr auf dem Capitolplatz.

Eutin (Kreis Ostholstein): Demonstrationszug vom Wasserturm zum Marktplatz. Start ist um 11 Uhr.

Lübeck: Demonstrationszug mit Kundgebung ab 15 Uhr vom Koberg zum Koberg.

Elmshorn (Kreis Pinneberg): Kundgebung um 15 Uhr auf dem Marktplatz mit anschließendem Demonstrationszug.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 10:00 Uhr