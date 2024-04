Stand: 12.04.2024 10:19 Uhr Klimaschutzfonds startet in Ostholstein

Der Kreis Ostholstein vergibt Fördermittel für Klimaschutzprojekte. Er hat einen Klimaschutzfonds aufgestellt und für dieses Jahr mit 25.000 Euro gefüllt. Vom 1. Mai an können Anträge auf Förderung gestellt werden, heißt es von der Pressestelle. Mit dem Klimaschutzfonds ermögliche der Kreis Klimaschutz im Kleinen. So werde sichtbar, dass Ostholstein zur Erreichung der Klimaschutzziele beitrage, so Landrat Gaarz. Der Fonds richtet sich an Privatpersonen, Vereine und Verbände, Schulen und Kitas, sowie Museen, Bibliotheken und Volkshochschulen. Gefördert werden die Projekte in der Regel mit 500 bis 7.500 Euro bei einer Förderquote von bis zu 90 Prozent.

