Klimaschutz: Pellwormer Familie mit Klage teils erfolgreich Stand: 29.04.2021 10:00 Uhr Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob es die Verfassungsbeschwerde von neun jungen Menschen annimmt. Mit im Boot: Greenpeace und Luisa Neubauer.

von Peer-Axel Kroeske

Sophie, Hannes, Jakob und Paul Backsen von der Insel Pellworm, 16 bis 22 Jahre jung, stehen heute im Zentrum der grundlegenden Frage, ob sich der Schutz vor dem Klimawandel gerichtlich durchsetzen lässt. Ihre Eltern waren zusammen mit der Organisation Greenpeace vor zwei Jahren vor dem Verwaltungsgericht in Berlin gescheitert. Damals rechneten sie damit, dass die Bundesregierung ihre für 2020 gesteckten Klimaziele verfehlt.

Diesmal ist der Ansatz eine Stufe höher gesetzt: Aus Sicht der Beschwerdeführer reichen die von der deutschen Politik gesetzten Ziele nicht aus, um zu verhindern, dass das Weltklima unumkehrbar in einen bedrohlichen Zustand übergeht. Die Klageschrift argumentiert vor allem wissenschaftlich.

Der Weltklimarat IPCC geht davon aus, dass nur eine bestimmte Menge an CO2 in die Atmosphäre gelangen darf, um die Erwärmung zu begrenzen. Für die kritische 1,5 Grad-Marke wäre diese Menge schon Ende des Jahrzehnts aufgebraucht, wenn die Emissionen nicht sinken. Das CO2-Budget, in das auch andere Gase wie Methan einfließen, werde in dem aktuellen Reduktionspfad der Politik gar nicht berücksichtigt, heißt es in der Beschwerdeschrift.

Die Bundesregierung argumentiert in ihrer Stellungnahme, das Problem lasse sich nicht im nationalen Alleingang lösen. Die konkrete Schutzpflicht des Staates greife daher nicht. Zudem besteht aus Sicht von Bundesrat und Bundestag keine Erfolgspflicht, das Pariser Abkommen zu erfüllen. Und es sei auch kein Schutzniveau definiert. Inzwischen hat die EU ihr Einsparziel an Treibhausgasen von 40 auf 55% im Vergleich zu 1990 angehoben.

Zukunft auf Pellworm besonders gefährdet

Entscheidend ist nun, die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der persönlichen Betroffenheit zu verbinden. Weil es um das Grundrecht auf Zukunft geht, hat die Organisation junge Menschen ausgewählt. Das Grundrecht auf Berufsfreiheit und Eigentum wird besonders in der Landwirtschaft tangiert, die sich auf Extremwetterlagen einstellen muss. Der steigende Meeresspiegel bedroht besonders die Inseln. Genau das passt auf Sophie, Hannes, Jakob und Paul Backsen, die alle interessiert sind, den elterlichen Hof weiterzuführen.

Die Pellwormer haben die Verfassungsbeschwerde zusammen mit weiteren Betroffenen von der Ostfriesischen Insel Langeoog sowie aus Brandenburg eingereicht. Prominenteste Mitstreiterin ist Luisa Neubauer, bekannt durch Fridays-For-Future. Sophie Backsen lernte sie in Berlin vor gut einem Jahr persönlich kennen, als Greenpeace erstmals über den Gang zum Bundesverfassungsgericht informierte. Diesmal ist jedoch kein Treffen geplant. Alle Beteiligten sind am Vormittag zu einer Videokonferenz zusammengeschaltet, um die Entscheidung zu kommentieren. Mit dabei sind auch andere Umweltorganisationen, über deren Verfassungsbeschwerden das Gericht ebenfalls entscheidet.

Weitere Informationen Familie Backsen: Kein Erfolg mit Klimaklage Familie Backsen von Pellworm ist zusammen mit Greenpeace mit ihrer Klimaklage gegen die Bundesregierung gescheitert. Das Berliner Verwaltungsgericht wies die Klage ab - ließ aber Berufung zu. mehr Familie Backsen von Pellworm klagt fürs Klima Laut Bundesregierung sind die deutschen Klimaziele für 2020 nicht mehr zu erreichen. Greenpeace sieht das anders - und hat einen Pellwormer Biohof zur Klage ermutigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2021 | 18:00 Uhr