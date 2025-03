Stand: 28.03.2025 12:18 Uhr Klima-Demo in Flensburg behindert Verkehr

In Flensburg behindert heute, am Freitag, 28.3., eine Demonstration für den Klimaschutz den Verkehr. Die kleine Gruppe will nach eigenen Angaben von 16 bis 18 Uhr im Bereich zwischen ZOB und Schiffbrücke auf der Straße laufen. Wie schon bei früheren Aktionen werden sich die Teilnehmer dabei voraussichtlich nur langsam bewegen. Eine Person trägt dabei einen Holzrahmen mit den Abmessungen eines Pkw, das so genannte "Geh-Zeug". Zu dieser Protestform sind die Demonstrierenden übergegangen, nachdem die Sitzblockaden und das Festkleben der "Letzten Generation" in Flensburg zu Gerichtsverfahren und Geldstrafen geführt hatten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Klimaschutz