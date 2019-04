Stand: 26.04.2019 16:23 Uhr

Klima-Aktivisten demonstrieren mitten auf B76

Die Klima-Aktivisten sind mit ihrem Demonstrationszug auf dem Theodor-Heuss-Ring (B76) in Kiel angekommen. Die viel befahrene Straße ist zwischen dem Barkauer Kreuz und dem Waldwiesenkreisel gesperrt. Der Verkehr in der Umgebung der Sperrung ist trotzdem nicht komplett zum Erliegen gekommen - und rollt etwas langsamer als sonst. Laut Polizei folgten etwa 500 Aktivisten dem Aufruf des Bündnisses "TurboKlimaKampfGruppe" (TKKG). Die Organisatoren sprechen von 1.000 Teilnehmern. Sie versammelten sich zunächst am Hauptbahnhof. Mit Transparenten, Bannern und Fahrrädern zogen sie dann durch die Alte Lübecker Chaussee. Nach einer kurzen Kundgebung am Lübschen Baum zogen die Demonstranten zum Theodor-Heuss-Ring. Dort gab es auch eine Sitzblockade.

Demonstranten wollen Verkehrswende

Die Demonstranten kritisieren, dass die Verkehrswende in Kiel und großen Teilen Deutschlands nur schleppend vorangeht. Sie fordern einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Umwandlung zweispuriger Straßen zu Straßen mit einer Spur nur für den Fahrradverkehr, Tempo 30 innerorts und den Rückbau von Straßen zu verkehrsberuhigten Bereichen und Flaniermeilen.

Auch der Busverkehr ist beeinträchtigt

Polizeisprecher Oliver Pohl rechnet bis in den Abend mit Staus. Er rät, möglichst das gesamte Stadtzentrum zu umfahren. Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) warnt ebenfalls vor Beeinträchtigungen durch die Demo: "Leider sind davon auch die Busse der KVG betroffen, sodass die Einhaltung des Fahrplans auf vielen Linien - auch bedingt durch die Ausweichstrecken für den Autoverkehr - nicht garantiert werden kann", hieß es.

Genehmigung sorgt auch für viel Kritik

Der ADAC hatte die Genehmigung der Demonstration für den B76-Abschnitt kritisiert. SSW-Umweltpolitiker Flemming Meyer bezweifelte, "ob es schlau ist, die Autofahrer als Geisel zu nehmen für eine verkorkste Verkehrspolitik". Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) stellte sich trotz der wohl massiven Verkehrsbehinderungen hinter die Genehmigung. Die Grundrechte seien weit auszulegen. Es gebe eine wohl abgewogene, mit Polizei und Anmeldern verhandelte Lösung, so Kämpfer.

