Kleinkind bei Unfall vor Schule in Handewitt verletzt

Am Dienstagmorgen (25.03.) ist in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ein zweieinhalbjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er wurde in der sogenannten "Drop-off" Zone vor einer Schule von einem rückwärts ausparkenden Pkw erfasst. Die 36-jährige Fahrerin übersah das Kind, als es mit seiner Mutter die Straße überquerte. Der Junge wurde zusammen mit seiner Mutter von den Rettungskräften in die Notaufnahme der Diako Flensburg gebracht. Nach Angaben des Krankenhauses kam er mit Schürfwunden davon.

