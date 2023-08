Kitesurf Masters in SPO: Wettkämpfe starten - Festival noch nicht Stand: 08.08.2023 17:03 Uhr Die Multivan Kitesurf Masters am Strand von St. Peter-Ording beginnen in diesem Jahr zweigeteilt. Die Rennen des größten Kitesurfevents der Welt beginnen am Mittwoch, das Rahmenprogramm wetterbedingt erst einen Tag später.

Die Multivan Kitesurf Masters finden regelmäßig am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) statt. Sturmtief "Zacharias" hat in diesen Tagen dafür gesorgt, dass das gesamte Veranstaltungsgelände überflutet worden ist. Der Aufbau verzögert sich. Dadurch beginnt das Rahmen- und Partyprogramm am Nordseestrand erst am Donnerstag. Die Surferinnen und Surfer gehen am Mittwoch wie geplant an den Start, wie die Veranstalter am Dienstagnachmittag mitteilten. Stunden zuvor hatten sie noch kommuniziert, dass auch die Rennen erst am Donnerstag beginnen sollen. Aber der Wind, der am Mittwoch noch ordentlich pusten und einen Tag später abflauen soll, sei wichtig für die Disziplinen Big Air und Freestyle.

Verlorene Aufbauzeit ist nicht aufzuholen

Der Aufbau soll am Mittwoch parallel zum sportlichen Wettkampf weitergehen. Das Wasser ist zwar schon etwas zurückgegangen, für Dienstag drohte aber eine erneute Überflutung. Laut Veranstalter kann deshalb die nötige Infrastruktur nicht installiert werden. Der Aufbau wird nicht rechtzeitig fertig. "Wir haben uns, soweit dies im Rahmen des Aufbaus für eine Großveranstaltung möglich ist, optimal auf die Sturmflut vorbereitet. Zelte und Infrastruktur wurden gesichert. Aber letztendlich muss man sich der höheren Gewalt beugen", bedauert Veranstalter Matthias Regber. Die verlorene Aufbauzeit sei nicht aufzuholen.

Für Donnerstag sehen die Wetterprognosen dann aber vielversprechend aus, so dass die Kitesurf Masters mit einem Rahmenprogramm in einer Zeltstadt am Strand starten können. Bis Sonntag werden zehntausende Besucher erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland