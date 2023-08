Kitesurf Masters in SPO: Festival startet heute Stand: 10.08.2023 09:42 Uhr Bei den Multivan Kitesurf Masters am Strand von St. Peter-Ording beginnt heute auch das Rahmenprogramm. Ein Sturm hatte für Verzögerungen beim Aufbau gesorgt. Die Rennen des größten Kitesurfevents der Welt laufen seit Mittwoch.

Heute startet am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) die Kitesurf-Messe im Rahmen der Multivan Kitesurf Masters. 1.600 Teilnehmer haben sich bereits zum Testen der neuen Kites angemeldet. Außerdem gibt es Talkrunden und abends Partys. Bis Sonntag werden mehrere zehntausend Besucher in St.Peter-Ording erwartet.

Sturm verzögerte Aufbau

Sturmtief "Zacharias" hatte an den vergangenen Tagen für eine Überschwemmung des Eventgeländes gesorgt und so die eigentlich für Mittwoch geplante Eröffnung verhindert. Das komplette Gelände mit 90 Zelten stand unter Wasser, Stromleitungen und die weitere Infratsruktur konnten so zunächst nicht installiert werden.

"Wir haben uns, soweit dies im Rahmen des Aufbaus für eine Großveranstaltung möglich ist, optimal auf die Sturmflut vorbereitet. Zelte und Infrastruktur wurden gesichert. Aber letztendlich muss man sich der höheren Gewalt beugen", bedauerte Veranstalter Matthias Regber die Verzögerung. Die verlorene Aufbauzeit sei nicht aufzuholen gewesen.

Deutsche Meister im Kitesurfen stehen am Sonntag fest

Für den Sport war das stürmische Wetter allerdings gut. Zunächst hatten die Veranstalter noch kommuniziert, dass auch die Rennen erst am Donnerstag beginnen sollen. Am Mittwochnachmittag herrschten dann aber mit Windgeschwindigkeiten von 45 bis 50 Kilometern pro Stunde optimale Bedingungen für einige Disziplinen. Die ersten Wertungen in der Disziplin Freestyle konnten bereits durchgeführt werden. In den kommenden Tagen folgen weitere, sodass am Sonntag die Deutschen Meister feststehen.

