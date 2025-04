Stand: 20.04.2025 11:35 Uhr Kita in Marne brennt: Feuer in Mülltonne löst Brand aus

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuer in einer Kindertagesstätte gerufen worden. Laut Rettungsleitstelle hatten Anwohner die Flammen entdeckt - offenbar brannte es in einer Mülltonne. Die Flammen griffen auf das Haus über. Die Feuerwehr war mit drei Wehren und 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nicht. Ob die Kita am Dienstag öffnen kann, ist derzeit noch nicht klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen