Kita in Kiel hofft auf Deutschen Kita-Preis Stand: 09.06.2021 09:33 Uhr Der Deutsche Kita-Preis wird zum vierten Mal vergeben. Mehr als 1.200 Kitas und lokale Bündnisse haben sich um die Auszeichnung beworben. Heute findet in Berlin ab 18 Uhr das Finale 2021 statt.

Nach mehreren Auswahlrunden hat es die Kita Pädiko Colorito aus Kiel neben neun anderen Kindertagesstätten in die Endrunde geschafft. "Ich freue mich sehr, dass im dritten Jahr in Folge erneut eine Kita aus Schleswig-Holstein das Finale des Deutschen Kitapreises erreicht hat. Ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Vielfalt die Pädiko Kita Colorito Pädagogik umsetzt und welche tollen Projekte sie auf die Beine stellt", hatte Familienminister Heiner Garg (FDP) zur Finalteilnahme gesagt. Die Pädiko Kita Colorito hat in den vergangenen Jahren unter anderem die Auszeichnung "Haus der kleinen Forscher" gewonnen und ist Landessieger des Wettbewerbs "Forschergeist 2018".

Preisgelder: Insgesamt 130.000 Euro

In der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" konnten sich gleich zwei schleswig-holsteinische Teilnehmer fürs Finale qualifizieren: BildungsCampus Tarp e.V. und aus Lübeck das Bündnis "Mama lernt Deutsch Lübeck". Die erstplatzierte Einrichtung und das erstplatzierte Bündnis erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro. In beiden Kategorien gibt es außerdem vier zweite Plätze, die jeweils 10.000 Euro erhalten.

Bewerbung für 2022 läuft

Bis zum 15. Juli dieses Jahres läuft die Bewerbungsfrist für den Deutschen Kita-Preis 2022. Der Kita-Preis wird vergeben vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

