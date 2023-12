Aufrechterhaltung des Kita-Systems stark gefährdet

Kita-Systems gefährdet? Finanzierungssorgen bei den Kommunen Stand: 07.12.2023 08:20 Uhr Die Finanzlage der Kitas ist angespannt. Um das zu ändern, wurde das Kitaförderungsgesetz beschlossen. Land und Kommunen einigten sich unter anderem, bis 2025 ein Modell einzuführen, dass die realen Kosten von Kitas erfasst. Eine geplante Verschiebung sorgt nun für Ärger.

von Fabian Boerger

Zwei Kitas und eine Krippe gibt es in der Gemeinde Neudorf-Bornstein im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bisher betrieb die Arbeiterwohlfahrt (AWO) die Einrichtungen, doch zum Ende des Jahres steigt sie aus. Für die Gemeinde bedeutet das: Ein neuer Träger muss her, damit das Betreuungsangebot aufrecht erhalten werden kann. Doch das gestaltet sich schwer. Die finanziellen Risiken schrecken viele potenzielle Träger ab. Ein Umstand, der die ohnehin angespannte Lage von Kitas weiter verschärft.

Förderung reicht nicht, um Kita-Finanzierung zu sichern

"In sieben unserer acht Gemeinden zeigt sich, dass das Geld, das wir bekommen, nicht reicht, um die auskömmliche Finanzierung zu sichern", sagt Tomas Bahr. Er ist Fachbereichsleiter im Amt Dänischer Wohld, zu der auch die Gemeinde Neudorf-Bornstein gehört. In seinem Zuständigkeitsbereich werden in 26 Einrichtungen insgesamt 876 Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren betreut.

Neben freien Kita-Trägern, wie zum Beispiel dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) oder der AWO, können auch Kommunen selbst Träger von Kitas sein. Bahr sagt, dort wo das Geld nicht reiche, müsse die Gemeinde in der die Kita steht die Finanzlücke schließen. Für die Gemeinden ist das ein immenser Kraftakt, denn die Kosten gehen in die Millionen.

Übergangs-Finanzierung bis Ende 2025 geplant

Mit dem Kitaförderungsgesetz sollten eben jene Finanzierungslücken nach einem Übergangszeitraum geschlossen werden. Land und Kommunen einigten sich unter anderem, dass bis 2025 ein Finanzierungsmodell stehen soll, dass die realen Kosten der Einrichtungen abdeckt. Bis dahin sollen die Förderungen, die Land, Kreise und Gemeinden an die Träger leisten, übergangsweise mithilfe von Schätzungen berechnet werden. Zugleich soll eine Evaluation durchgeführt werden, die ermittelt, wie hoch die eigentlichen Kosten der Kitas sind, um abschließend das Finanzierungsmodell entsprechend anzupassen.

Gesetzesänderung: Umsetzung soll verschoben werden

So die Theorie. Doch CDU und Grüne wollen nun die Fristen im Gesetz verlängern und damit den Start des neuen Finanzierungsmodells um ein Jahr nach hinten verlegen. Hintergrund: Der Abschluss der Evaluation verzögere sich, die Ermittlung der realen Kosten benötige noch mehr Zeit, heißt es in dem Änderungsantrag. Die Kommunen fühlen sich getäuscht. Sie blicken mit Sorge auf die geplante Gesetzesänderung.

Kommen kommen für Finanzierungslücke auf

"Mit der Kita-Reform war versprochen worden, dass Land und Kommunen sich die Kosten der Kitas in bestimmter Weise teilen", sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Aktuell sei es aber noch so, dass die Kommunen wegen der Finanzierungslücken eine Reihe an Posten alleine tragen müssten, so Bülow. Folglich würde der Gesetzesentwurf für die Kommunen bedeuten, dass sie ein weiteres Jahr die Kosten tragen müssten – statt bis zum Ende 2024 nun bis Ende 2025.

Aufrechterhaltung des Kita-Systems stark gefährdet

"Wenn das Land all die Standards im Kita-Gesetz nicht mehr bezahlen will oder kann, dann muss die Landespolitik auch selbst entscheiden, welche Standards nicht mehr gelten sollen", sagt Bülow. Denn bei den Kommunen löse die Diskussion erhebliche Planungsunsicherheit aus. Der Ausbau und die Aufrechterhaltung des Kita-Systems würden stark gefährdet, so Bülow.

Tomas Bahr, der im Amt Dänischer Wohld die Kita-Finanzen im Blick hat, fehlen die Alternativen: Weder bei den Gebäuden noch beim Personal sehe er Spielraum, die benötigten Summen einzusparen. Im Gegenteil: Die Gemeinden benötigten eigentlich deutlich mehr Geld, um auf dem angespannten Arbeitsmarkt Erzieherinnen und Erzieher von ihren Einrichtungen zu überzeugen. Nur so könnte auch eine optimale Betreuung gesichert sein: mehr Fachkräfte pro Kind. Doch das lässt die aktuelle Finanzierung nicht zu. Bahr: "Die andere Alternative ist, Einrichtungen zu schließen. Doch das wollen wir vermeiden, soweit wir können."

Fast 16.000 Plätze fehlen in SH

Die schwierige Finanzlage ist dabei nur eines von gleich mehreren Problemen, die zur Zeit Kitas und Träger unter Druck setzen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen fast 16.000 Kita-Plätze im Land. Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der vielen Einrichtungen zu schaffen macht. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sophia Schiebe fordert die Landesregierung zum Handeln auf: "Jeder weitere Platz, der verloren geht, wäre fatal. Uns wurde Alarm geschlagen. Kitas sind wirklich davon bedroht, geschlossen zu werden."

Bülow: Land muss zu Zusagen stehen

Am Donnerstag ist die Gesetzesänderung Thema im Sozialausschuss. "Für uns ist entscheidend, dass die Verschiebung der Evaluation nicht erfolgt", sagt Jörg Bülow. Die Kommunen würden erwarten, dass das Land zu seinen Zusagen steht und die Finanzierungslücke im Kita-System ab 2025 schließt - und nicht erst ein Jahr später. In der kommenden Woche soll im Landtag über die Änderung abgestimmt werden.

Gemeinde bietet Träger Sicherheiten

Die Betreuung für die 42 Kinder in Neudorf-Bornstein ist derweil gesichert. Die Gemeinde hat einen Träger gefunden, der die Einrichtungen künftig übernehmen wird. Allerdings unter einer Bedingung: Wegen der finanziellen Unsicherheit musste die Gemeinde dem Träger Sicherheiten in fünfstelliger Höhe zusagen, damit dieser auch einwilligt.

