Kita-Kosten: Land übernimmt auch weiter die Gebühren Stand: 20.01.2021 13:26 Uhr Solange Kitas im Land geschlossen sind, müssen Eltern nichts für die Betreuung zahlen. Das kündigte Ministerpräsident Günther an. Außerdem gibt es Neuerungen, was die Kontaktregeln angeht.

Die Kitas in Schleswig-Holstein bleiben mindestens bis Mitte Februar geschlossen. Das ist ein Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen vom Dienstag. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte in einer Regierungserklärung heute an, dass das Land deswegen auch weiterhin die Gebühren für die Kinderbetreuung übernimmt. Analog werde mit den Betreuungskosten an Grundschulen verfahren. Die Kitas in Schleswig-Holstein bieten aktuell nur eine Notbetreuung an. Günther zufolge sind derzeit rund 20 Prozent der Kita-Kinder in den Einrichtungen.

Kontaktregeln für Kleinstkinder werden entschärft

Schleswig-Holstein will außerdem einen Sonderweg bei den Kontaktbeschränkungen für unter 3-Jährige gehen. Diese Kinder sollen künftig aus den Zählungen herausgenommen werden. Die unter 3-Jährigen werden demnach als Einheit mit einem Elternteil betrachtet. Generell dürfen sich die Angehörigen eines Haushaltes weiterhin nur mit einer weiteren Person treffen. Ausnahmen gelten für die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren und von Pflegebedürftigen.

