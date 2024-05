Stand: 10.05.2024 16:09 Uhr Kirchenverkauf im Kreis Stormarn: Konzepte für Grundstücke vorgelegt

Die Katholische Pfarrei St. Ansverus hat im März beschlossen, 13 von insgesamt 22 Immobilien aufzugeben. Das betrifft unter anderem die Kirchen in Großhansdorf und Reinbek im Kreis Stormarn. Jetzt hat die Pfarrei beim zuständigen Erzbistum in Hamburg ein Konzept für die Grundstücke eingereicht. Das wird laut Diakon jetzt geprüft. Dabei geht es vor allem darum, wie Grundstücke in Zukunft am besten genutzt werden können. Denn Interesse an den Immobilien haben dem Diakon zufolge schon einige Gemeinden und auch Investoren gezeigt. Die Gemeinde Großhansdorf zum Beispiel will auf dem Gelände der Kirche einen Kindergarten bauen. Sobald das Erzbistum dem vorgeschlagenen Immobilienkonzept der Pfarrei zugestimmt hat, sollen dann die konkreten Verkaufsgespräche starten.

