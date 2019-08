Stand: 04.08.2019 18:23 Uhr

Dreharbeiten: Mit Vampiren an der Ostsee

von Maja Bahtijarevic

Eine "antifaschistische Vampirkomödie" - das ist das Erste, was ich über den Film höre, der bei uns an der Ostsee gedreht werden soll. Definitiv der richtige Weg, um mein Interesse zu wecken. "Und Du kannst mitspielen, Maja", sagte Bastian Gascho, ein Freund aus Berlin und gleichzeitig die zweite Regieassistenz, vor etwa zwei Monaten. Ich als Komparsin in einem Kinofilm? Ich, die ich eigentlich lieber hinter der Kamera stehe als davor? Ich sage zu - so eine Chance kommt sicherlich nicht jeden Tag, und mal ein Vampir auf Zeit zu sein, ist bestimmt aufregend.

Ein geheimer Drehort

Das Set ist wunderschön, ein Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde, an dem man sich wohlfühlen kann: ein großer Hof mit grüner Wiese, einem schönen Herrenhaus, einer charmanten Scheune. Das Motiv, also die Szenerie, in der ich vor der Kamera stehen werde, ist ein großer Raum, in dem ein Wohltätigkeitsball gedreht wird. Wo das Set genau liegt, kann ich nicht verraten - darum hatte der Motivgeber gebeten, und auch das Team freut sich über Diskretion. Schließlich ist es eine große Produktion und voll im Gange. Für die Reportage darf ich ausnahmsweise ein paar Fotos machen.

Drehbuch mit Berlinale-Auszeichnung

Im Plot des Films "Blutsauger" geht es um einen sowjetischen Schauspieler in den 1920er-Jahren, der nach Hollywood möchte und sich auf seinem Weg in eine Gräfin verliebt - die sich aber als Vampir entpuppt. So viel sei aus dem Skript von Regisseur und Autor Julian Radlmaier verraten, das bei der Berlinale in diesem Jahr den Preis für das beste Drehbuch gewonnen hat und jetzt, unter anderem gefördert von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, realisiert werden kann.

Gleich nachdem ich am Set ankomme, geht es ins Kostüm. Der Gewölbekeller des Herrenhauses ist zur Ankleide geworden - und gleicht einem Museum skurriler Dinge aus allen Epochen. Das hat einen guten Grund: Der Ball ist gleichzeitig auch ein Maskenball, und so vermischen sich hier mit Federn geschmückte Vogelmasken und Bärenköpfe, verschiedene Häkelhüte und Schmuck. Meine Verkleidung ist schnell gefunden: Eine juwelenbesetzte Gesichtsmaske, die vom Kinn bis etwas über die Nase reicht, dazu ein gestreiftes Kleid und ein Hut in Form einer umgedrehten Schultüte. Schnell wird mir klar, dass der Hut mir noch einiges an Körperspannung abverlangen wird. Damit tanzen, ohne dass er abfällt? Sportlich. Kurz nach dem Anprobieren - dem sogenannten Fitting - komme ich in die Maske. Und dann heißt es: warten.

Warten bei Kaffee mit Freunden und Bekannten

Bei einer solch großen Filmproduktion gibt es viele Faktoren, die den Zeitplan verrücken können. Daher solle man viel Geduld mitbringen, hatte mir Bastian am Telefon schon gesagt. Gleichzeitig bat er mich, mich nach weiteren Komparsen umzuhören - also Statisten, die etwas mehr in die Haupthandlung eingebunden sind. "Wir wollen keine klassische Agentur engagieren", hatte er verraten, das Team suche lieber nach Freunden und Bekannten. "Uns ist wichtig, dass die Leute nett sind und es Spaß macht, miteinander zu arbeiten." Ein Plan, der in meinen Augen definitiv aufgeht: Gut die Hälfte der fast 20 Schauspiellaien kenne ich, und so fühlt sich für mich das Warten eher wie Kaffee und Kuchen mit Freunden im Garten an.

Die Magie des Filmsets

Während andere auch mehrere Szenen drehen, habe ich nur zwei Einsätze auf dem Zettel. Und der Moment, in dem ich das Set betrete, ist ganz magisch: Es fühlt sich an, als sei ich in einer völlig andere Welt. Der beeindruckende Raum mit Bildern und Spiegeln an der Wand, die großen, diffusen Lichtflächen, die für eine warme Atmosphäre sorgen - dazu viele Kabel und Kameras, viele hochkonzentriert arbeitende Menschen mit Ablaufplänen in der Hand, Funkgeräten am Gürtel und Kopfhörer im Ohr. Und ich mittendrin, rechts neben mir eine Dame im Steampunk-Outfit, links neben mir ein Herr mit ausgefallener Ledermaske, Seidenbademantel und silbrig glänzender Zigarettenspitze.

"Fertig zum Dreh", ruft eine Stimme, die mich aus dem Bann der Szenerie wieder in die Realität holt. "Ton - Kamera - bitte!" Statt nur herumzustehen und zu gucken, darf ich einmal durch das Bild laufen - eine Aufgabe, für die ich mich wirklich sehr konzentrieren muss. Denn der Boden ist glatt, die Schuhe sind mit Absatz und meine Füße nur Sneakersohlen gewohnt. Doch es klappt - ich stürze nicht, die Szene ist im Kasten. Später tanze ich mit allen Komparsen auf dem glatten Parkett, zum Glück wieder ohne Sturz und Peinlichkeit, und auch der lange Hut bleibt auf dem Kopf sitzen.

Mein versteckter Tanzmove

Es endet ein spannender Tag mit einem Erlebnis, das Eindruck hinterlassen hat. Ob ich nun vor der Kamera eine Vampirin war oder nicht, ist mir am Ende nicht ganz klar. Das sehe ich dann aber im Kino - im kommenden Sommer oder Herbst soll der Film laufen, sagt der Produzent. Dann werde ich auch sehen, ob mir mein ganz besonderer Tanzmove im Bild auffällt: Der Griff an den Schirm des Hutes, mit dem ich ihn wieder zurechtgerückt habe, bevor er abfallen konnte - oder ob ich vielleicht doch aus der Szene herausgeschnitten wurde.

