Kindesmissbrauch in Münster: Norderstedter vor Gericht Stand: 03.11.2020 05:00 Uhr Im Missbrauchskomplex Münster beginnt heute ein erster Prozess vor dem Landgericht Münster. Verantworten muss sich ein Mann aus Schleswig-Holstein.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im August 2019 einen damals neunjährigen Jungen aus Münster (NRW) schwer sexuell missbraucht zu haben. Bei dem Kind handelt es sich um den Ziehsohn des Hauptbeschuldigen in dem Gesamtkomplex. Der 53-Jahre alte Angeklagte aus Norderstedt (Kreis Segeberg) hat nach Angaben von Ermittlungsleiter Joachim Poll gestanden, das Kind in Münster mindestens einmal schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Staatsanwaltschaft zur Folge machte der Angeklagte in seiner Aussage auch Angaben zu weiteren Beschuldigten des Gesamtkomplexes. Dem Gericht liegen bereits Anträge vor, die Öffentlichkeit aus Gründen des Opferschutzes für die Verlesung der Anklage und weitere Teile des Prozesses auszuschließen.

Tatort war offenbar ein Campingplatz in Niedersachsen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Münster soll die Tat in der Wohnung der Mutter des Hauptverdächtigen aus Aachen stattgefunden haben. Der 53-Jährige soll sich mit seinem Wohnmobil auf einem Campingplatz in Niedersachsen aufgehalten haben. Auch dort soll ein Junge missbraucht worden sein. Der Norderstedter soll in engem Kontakt zu den anderen festgenommenen Männern gestanden haben. Unklar ist, inwieweit er an Übergriffen auf weitere Kinder beteiligt war.

Anfang Juni wurden Vorwürfe bekannt

Der Fall des schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder in Münster war Anfang Juni bekannt geworden. Die weiteren Ermittlungen brachten eine ganze Reihe von Beschuldigten in mehreren Bundesländern ans Licht - und mehrere mutmaßliche Opfer, zum Teil die eigenen Kinder der Tatverdächtigen. Allein nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Münster sitzen acht Männer in Untersuchungshaft. Mehrere weitere Verfahren liegen bei anderen Ermittlungsbehörden.

Staatsanwaltschaft erhebt weitere Anklagen im Missbrauchsfall

Der größte Prozess gegen fünf Beschuldigte startet am 12. November. Die Anklageschrift richtet sich gegen den 27 Jahre alten Hauptverdächtigen aus Münster und dessen Mutter, wie das Gericht erklärte. Der 27-Jährige soll den Sohn seiner langjährigen Lebensgefährtin wiederholt anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und auch immer wieder selbst vergewaltigt haben.

Außerdem sind drei Männer aus Staufenberg (Hessen), Hannover (Niedersachsen) und Schorfheide (Brandenburg) angeklagt. Die fünf Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Insgesamt werden den Beschuldigten Missbrauchsfälle zwischen 2018 und Mai 2020 vorgeworfen.

