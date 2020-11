Kinderpornografie-Razzia in Trittau

Stand: 04.11.2020 17:24 Uhr

Wegen des Verdachts der Kinderpornografie hat die Polizei am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern Razzien durchgeführt. Es gab auch eine Wohnungsdurchsuchung in Trittau im Kreis Stormarn.