Kinder aus Hochwassergebieten kommen nach Bosau Stand: 24.07.2021 11:40 Uhr In Bosau kommen heute 45 Kinder aus der Katastrophenregion im Südwesten des Landes an. Sie sollen in einer Jugendfreizeitstätte auf andere Gedanken kommen.

Mehr als 120 Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW), vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und von verschiedenen Feuerwehren haben in Bosau (Kreis Ostholstein) mit angepackt: Auf einer Wiese an der Jugendfreizeitstätte am Großen Plöner See sind gut ein Dutzend kleine und große Zelte aufgebaut worden - für Verpflegung, Organisation und zum Schlafen. Warmes Essen steuert die Marineunteroffiziersschule aus Plön bei. Ungefähr 20 feste Betreuer, darunter auch Seelsorger, kümmern sich um die 45 Kinder. Sie sollen hier am Abend mit dem Bus ankommen, berichten die Organisatoren von der Bosauer Jugendfeuerwehr.

AUDIO: Kinder aus Krisengebiet kommen nach Bosau (1 Min)

Seelsorger ebenfalls vor Ort

Die Idee zu der Hilfsaktion ist vor rund einer Woche entstanden. Zusammen mit dem Jugendamt in der Region Aachen (Nordrhein-Westfalen) wurde der Kontakt zu den betroffenen Eltern aufgenommen. Beim Spielen, Grillen und auf Ausflügen sollen die Teenager nach dem verheerenden Hochwasser für eine Woche den Kopf frei bekommen. Auch Seelsorger sind vor Ort.

Große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung

Von der Hilfsbereitschaft seien die Initiatoren schlicht überwältigt, sagt Alex Daum von der Bosauer Jugendfeuerhrwehr. "Wir haben ganz, ganz viele Aktionen angeboten bekommen - von ganz vielen Firmen. Die wollen alle helfen, die sponsern Grillabende, Ponyhof - alles, was man sich vorstellen kann", so Daum. Auch Sach- und Geldspenden aus der Bevölkerungen seien für die Aktion zusammengekommen. "Wir haben nie damit gerechnet, dass so viel Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung da ist. Also Wahnsinn!"

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2021 | 13:00 Uhr