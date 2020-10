Kinder der Waldkita Tarp als Pilzexperten Stand: 07.10.2020 20:08 Uhr Obwohl er süßlich riecht, ist er höchst giftig: der Knollenblätterpilz. Den Kinder des Waldkindergartens Tarp wird das von Anfang an erklärt.

Ein ganz normaler Morgen im Waldkindergarten Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg): Die Kinder sitzen zusammen mit einem Erzieher und einer Erzieherin unter freiem Himmel, gut eingepackt gegen Kälte und Regen und besprechen den Tag. In diesen Tagen gibt es vor allem ein Thema: Pilze. Denn dadurch, dass es in diesem Jahr warm und feucht war, gibt es davon reichlich im Bewegungsradius der Kita.

Knollenblätterpilz riecht süßlich

Das Konzept des Waldkindergartens: Natur mit allen Sinnen erleben. Das kann aber gerade mit Pilzen schnell gefährlich werden. Der Grüne Knollenblätterpilz ist zum Beispiel nach Angaben von Armin Busse, er ist ehrenamtlicher Pilzsachverständiger, der gefährlichste Giftpilz in Deutschland. Schon fünf Gramm von diesem Pilz können demnach zum Tod führen. Gerade für Kinder kann der Knollenblätterpilz besonders trügerisch sein, erklärt der Pilzfachmann: "Erstmal schmeckt der Grüne Knollenblätterpilz nussartig, er hat einen angenehmen Geruch - riecht süßlich."

Alle Pilze haben einen Zweck in der Natur

Der Vorsitzenden des Waldkindergartens Tarp, Astrid Franke, ist diese Gefahr bewusst: "Die Giftpilze hier an dieser Stelle meiden wir natürlich. Aber es gibt ja auch Pilze nicht nur hier, sondern auch am Wegesrand. Und es gibt auch noch andere Pilze, die giftig sind." Deshalb können auch schon die ganz Kleinen die Pilze bestimmen und wissen, welche essbar sind, und welche nicht. Eines ist aber eine wichtige Regel der Kita: Die Pilze bleiben im Wald - egal ob giftig oder nicht. Denn in der Natur, das wird den Kindern erklärt, erfüllen alle Pilze einen wichtigen Zweck.

Weitere Informationen Röhrling und Krempling: Pilze sammeln mitten in Kiel Nicht nur im Wald, auch mitten in der Stadt finden Sammler aktuell jede Menge essbare Pilze. Vivian Hauser ist regelmäßig in Kiel unterwegs. Doch auch viele giftige Pilze wachsen hier. mehr 6 Min Kleine Pilzkunde In den Wäldern des Harzes bricht die Pilz-Zeit an – für Dieter Honstraß aus Salzgitter die schönste Zeit des Jahres. 6 Min

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.10.2020 | 19:30 Uhr